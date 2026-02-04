漫画『サンダー３』がテレビアニメ化されることが決定し、7月よりフジテレビ「+Ultra」にて放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル、PV、キャスト情報が公開された。【動画】妹が可愛い！公開された『サンダー３』アニメ化PV主人公のぴょんたろう役を鈴代紗弓、つばめ役を川井田夏海、ひろし役を秋山絵理、ぴょんたろうの妹・ふたばを蜜蜂ほのかが務める。同作は、ルックスも勉強もスポーツもパッとしない