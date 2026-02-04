水産庁は2026年度のスルメイカの漁獲枠を2025年度の2.5倍に増やす方針を示しました。水産庁は4日、漁業関係者らとの検討会を開き、2026年度のスルメイカの漁獲枠について、2025年度の最終的な枠の2.5倍となる6万8400トンとする案を示しました。水産庁は、資源管理などの観点から、年度ごとにスルメイカの漁獲可能量を設定していますが、2025年度は青森県や岩手県などでスルメイカが異例の豊漁となり、小型イカ釣り漁で設定されてい