仙台高裁地裁や高裁など、裁判所が管理する全国583の庁舎や研修所の耐震化が、近く完了する見込みであることが4日、最高裁への取材で分かった。公共建築物の耐震化は2006年の耐震改修促進法改正で本格化し、11年の東日本大震災後に加速。最高裁は「国民の安全確保や治安維持に直結し、意義がある」としている。全国各地にある裁判所には市民が日々訪れ、災害が起きた後も令状手続きなどを担う必要があるため、施設の強化は重要