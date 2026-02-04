4日は二十四節気の一つ「立春」です。にかほ市で、300年以上の伝統がある掛魚まつりが行われました。時折雨が降るあいにくの天気となりましたが、地域の人が集まり漁の安全と大漁を祈りました。日本海に面し、古くから漁業が盛んな、にかほ市金浦地区。毎年2月4日は、お囃子とともに竹竿にタラをつるして住宅街を練り歩く「掛魚まつり」が行われます。漁の安全と大漁を地域のみんなで祈願する伝統行事。「重い？先生おつかれさまで