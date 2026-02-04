受験シーズンに合わせ、北秋田市の中学校で点数が伸びる願いを込めたバター餅が3年生に贈られました。生徒たちは縁起物の特産品をほおばり笑顔で春を迎えることを誓い合いました。公立高校の入学試験までおよそ1か月。受験シーズンに合わせ、北秋田市では毎年、4つの中学校の3年生に市内の製造業者などでつくる団体から合格祈願のバター餅が贈られます。餅のように“粘り強く”勉強に取り組み、笑顔で春を