衆議院選挙の投票日が4日後に迫りました。選挙区ごとに立候補者の選挙戦や訴えをお伝えする「候補者を追う」。一騎打ちの選挙戦となっている秋田2区では、高市政権の是非などを巡り論戦が繰り広げられています。秋田2区には、2人が立候補しています。政権与党の候補と野党候補との一騎打ちとなるのは前々回、5年前の衆議院選挙、以来です。 ■自民・前福原淳嗣氏(58) 前回＝おととしの衆院選で初めて国政に挑戦し、比例で復活