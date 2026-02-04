山形県は、きょう（2月4日）、県内での記録的な大雪を受け「山形県豪雪災害対策本部」を設置するとともに、新庄市など3市町村に対して災害救助法の適用を決定したと発表しました。 ■災害救助法適用の市町村は 県によると、2026年1月21日からの大雪により、このまま放置すれば住家の倒壊や、多数の住民の生命・身体に危害が及ぶおそれが生じていることから、災害救助法の適用を決定したということです。 適用される市町村は、新