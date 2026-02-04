名駅再開発計画の見直しで、何が残り何がなくなるのか。 【写真を見る】“名駅再開発計画”見直しで何が残り何がなくなる？バスセンターやホテルの宿泊営業は継続の一方… 予定通り閉店する商業施設も 地元商店街への影響は 当初は、ことし3月下旬までに名鉄百貨店から笹島交差点前までが全て閉鎖の予定でしたが、計画開始が未定となったなか、名鉄バスセンターと名鉄グランドホテルの宿泊営業は3月以降も継続に。