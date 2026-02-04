Life&Growは1月30日、運試し×ショッピングの新体験オンラインガチャアプリ『まわしてミーナ』をリリースした。まわしてミーナ同サービスは、24時間いつでもゲーム感覚で買い物を楽しめる「運試し×ショッピング」がコンセプト。ショッピングモールのようなガチャ台数と幅広いジャンルの中から、選ぶ楽しさを提供する。ガチャは排出率100%なので、各日に当たるのも特徴。ミーナガチャ回す過程や世界観を意識し、独自キャラクタ