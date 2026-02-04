チェプロは2月5日、建設業界向け統合型ERP「建設WAO」の新ラインアップとして、新リース会計基準に対応した「固定資産管理WAO」をリリースする。統合型ERP「建設WAO」システム構成図同システムは2027年4月から施行される新基準に準拠し、固定資産とリース資産の一元管理を実現することで、企業の業務効率化と法令対応を強力に支援する。新基準では原則すべてのリース取引を貸借対照表に計上する必要があり、企業の業務負担増が懸念