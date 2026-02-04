３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、出場メンバー３０人が出そろった。ＮＰＢ１２球団で選出なしは楽天のみ。過去にＷＢＣの日本代表に選出なし（開幕時のメンバー）の球団は▽０６年＝オリックス、楽天▽０９年＝中日▽１３年＝ＤｅＮＡ▽１７年＝なし▽２３年＝なしで、楽天は０６年に次いで２度目となった。