ジョルダンは1月30日、鹿児島市交通局および鹿児島ユナイテッドFCが企画する「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」を、モバイル限定で販売開始した。「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」同チケットは、鹿児島ユナイテッドFCのホームゲーム観戦に訪れるファン、サポーターはもちろん、ビジターサポーターも対象とした、市電が1日乗り放題となるモバイルチケット。大人250円で市電が1日乗り放題