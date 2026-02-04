◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝２月４日、栗東トレセンニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、池添謙一騎手を背に、ＣＷコースでフェリーニ（５歳１勝クラス）を１秒ほど追いかけ、７ハロン９９秒１―１１秒３で併入した。橋口調教師は「しっかり折り合っていたし、動きも良かった。ジョッキーも『リラックスして走れていたし、走り