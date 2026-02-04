双日テックイノベーション(STech I)、さくらインターネット、neoAIの3社は1月29日、エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」の提供を開始した。neoAI Chat for さくらインターネット 全体像近年、生成AIの普及に伴い、機密情報の漏洩リスクや海外サーバーへのデータ転送を懸念する声が高まっている。特に金融や医療、官公庁といった高度な情報管理が求められる業界では、「安心して利用で