フリーアナウンサーの垣花正が４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。２人組音楽ユニット「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎容疑者が２日に乾燥大麻を所持していたとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されたことについてコメントした。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、今回の逮捕を受け、今月８日に開催予定だった「ＤｅｆＴ