４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１円０２銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円４２〜４４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円４７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円０７〜１１銭で大方の取引を終えた。