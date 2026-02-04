新昭和は1月29日、複合商業施設「名古屋ちゃやまちモール」、愛知県名古屋市港区にグランドオープンした。名古屋ちゃやまちモール同施設は茶屋新田区画整理地内に位置し、約8,432?の敷地に屋上緑化などの環境配慮を取り入れた平屋建ての構造を持つ複合商業施設。主要テナントとしてスーパーマーケットの食生活ロピア、ドラッグストアのクリエイトSDが出店している。毎日利用できる施設として、必要な業態をコンパクトに集約した。