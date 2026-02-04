『Ice Brave 新横浜Special Edition』レポート前編『新横浜Special Edition』で新プログラムを披露した宇野昌磨と本田真凜 Photo by Toru Yaguchi © Ice Brave Executive Committee【驚きが詰め込まれた最終章】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が初めてプロデュースしたアイスショー『Ice Brave』が１月30日〜２月１日の『新横浜Special Edition』でついに最終章を迎えた。『Ice Brave』が幕を開けたのは2025年６月の愛