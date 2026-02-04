信州リンゴを研究！？上田発・話題のみやげ海野町商店街の一角。大きなのれんが目印上田駅から徒歩10分、海野商店街にある「信州アップルパイ研究所Q」は、上田市に本社を置く菓子メーカー・豊上製菓が手がけています。クッキーやチョコレート菓子などを製造する同社が“新たなる上田みやげをつくりたい”という想いで2019年にオープンさせました。壁面にはリンゴに含まれるポリフェノールの化学構造式をデザイン店内入って正面に