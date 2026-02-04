テラコッタ色を基調とした、やさしく静かな空間都営大江戸線蔵前駅から徒歩約2分、都営浅草線蔵前駅から徒歩約4分。下町らしい穏やかな空気が流れる街並みの一角に、ベーグル専門店「BAGEL SHOP Le bage（以下、「Le bage」）」はあります。駅近でありながら喧騒から一歩離れた立地は、蔵前らしい“ちょうどいい距離感”。散歩の途中や朝の立ち寄りにもぴったりの場所です。ベーグルにとまる鳥のサインが目印ベーグルを模した扉の