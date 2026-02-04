伝統工芸品が灯す「花明かり」に包まれる水庭「界 津軽」の象徴であり、津軽文化と四季を感じられる「津軽四季の水庭」。「春待ち桜あかりテラス」のイベント期間中は、津軽地方の伝統工芸品「津軽びいどろ」と「津軽金山焼」の灯篭をしつらえて、ひと足早い春の訪れを表現しています。満開の桜が夜を照らす「花明かり」をテーマに、華やかで幻想的な空間が楽しめます。優しく揺れる光に包まれた水庭で春の訪れを感じながら、心安