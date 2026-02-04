メ～テレ（名古屋テレビ） 4日午前、岐阜市の信号のある交差点で、車6台が絡む事故があり、3人が病院に搬送されました。 警察によりますと午前9時半ごろ、岐阜市早田町の信号のある交差点で、乗用車と軽自動車が出合い頭に衝突しました。 事故のはずみで2台は、近くに止まっていた車4台にぶつかり、合わせて6台が絡む事故となりました。 この事故で、軽自動車を運転していた40代の女性などあわせて3人が病院に運ば