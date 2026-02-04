俳優のハ・ジョンウが、結婚の噂を否定した。【写真】ハ・ジョンウの父、76歳で39歳下女性を妊娠させる所属事務所ワークハウスカンパニーの関係者は2月4日、「一般女性と交際しているのは事実だが、結婚についてはまだ具体的な段階ではない」と明らかにした。これに先立ち、韓国メディア『MHNスポーツ』は、ハ・ジョンウが今年7月に一般女性と結婚する予定だと報じていた。ハ・ジョンウ側は交際の事実は認めたものの、結婚説につい