マスク資料 岡山市によりますと、4日、岡山市の小学校と中学校で新たに70人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 そして、新たに市内の5施設（小学校2・中学校3）が学級閉鎖と学年閉鎖を届け出ました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域に「インフルエンザ警報」を発令し、マスクの着用・手洗いの徹底などを呼び掛けています。