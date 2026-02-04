福島県郡山市の交差点で事故があり、50代の男性が死亡しました。事故があったのは郡山市にある市道の交差点で、警察などによりますと、3日午後6時ごろ、「人が車の下敷きになっている」などと消防に通報がありました。この事故で、郡山市の会社員・寺島学さんが意識不明の状態で病院に運ばれたあと、死亡が確認されました。現場は信号機のない交差点で、警察が事故の状況などを詳しく調べています。