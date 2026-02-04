世界中のスキーヤーが憧れる極上のパウダースノー、「JAPOW(ジャパウ)」の聖地として有名な北海道。数あるスノーリゾートのなかでも、単独スキー場として“北海道最大級”の大きさを誇るのが「ルスツリゾート」だ。羊蹄山の南に位置し、新千歳空港から車でおよそ90分、毎日運行しているシャトルバスなら約120分でアクセス可能。【写真】世界中のファンを魅了する！最高のドライパウダールスツリゾートは、単独リゾートとして道内No