県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は1リットル155円20銭で、先週からわずかに値上がりしました。2日の月曜日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週から20銭あがって1リットル155円20銭でした。値上がりは4週ぶりです。円安や、アメリカとイランの緊張の高まりで、原油価格が上昇していますが、今年に入ってからは155円台での小幅な値動きとなっています。価格を調査している石油情報セン