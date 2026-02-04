みなさんは、喫煙者・非喫煙者の双方が参加する職場の飲み会において、どのような喫煙環境が理想的だと思いますか。株式会社Fujitaka（京都市下京区）が実施した「職場の飲み会における幹事の喫煙環境選択」に関する調査によると、約半数が「完全禁煙」が理想的だと考える一方、「分煙」や「全席喫煙可」が理想的だと考える人も合わせて半数近くいることが判明しました。【調査結果を見る】喫煙者・非喫煙者の双方が参加する職場の