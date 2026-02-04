長岡市今朝白の交差点で4日午前、路線バスが普通乗用車に追突する事故がありました。この事故で普通乗用車の運転手がケガをしました。警察によりますと4日午前8時ごろ、長岡市今朝白1丁目の交差点で、普通乗用車が左折しようと歩行者の横断を待っていたところに、後ろから走行してきた路線バスが追突したということです。普通乗用車の運転手が左手のしびれを訴え、病院に救急搬送されていますが軽傷で命に別条はないということです