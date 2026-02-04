文化芸術の振興に大きく貢献した人たちに贈られる、今年度の秋田県芸術選奨に横手市の画家、永沢碧衣さんが選ばれました。このほか、音楽と芸能の2つの団体が特別賞を受賞しています。秋田県芸術選奨は美術や音楽、文筆などの分野で活躍している個人や団体に贈られます。今年度は、横手市の画家永沢碧衣さん30歳が選ばれました。永沢さんは秋田公立美術大学の一期生で、卒業後は県の内外でアーティストとして活動。2023年に