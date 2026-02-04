中国国家エネルギー局が1月28日に発表した最新データによると、2025年末時点で太陽光発電の設備容量は前年比35．4％増の12．0億kW、風力発電は同22．9％増の6．4億kWに達した。中国の風力・太陽光の累計設備容量は初めて18億kWを超え、18．4億kWに達した。これは三峡ダムの総設備容量の約82倍に相当し、全電源構成の47．3％を占める規模だ。風力・太陽光発電のより新しく優れた方向への発展は、エネルギー転換を推進する主力であり