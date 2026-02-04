名古屋を拠点に活動する芸妓の団体「名妓連組合」が4日、大村知事を訪問。一部の芸妓は、中国・杭州で開催された前回のアジア大会の閉会式で踊りを披露していて、9月に開幕する愛知・名古屋大会に向け、開会式への登場に意欲を見せました。名妓連組合 組合長 桃太郎さん：「名古屋の伝統文化をより多くの方々に知っていただければと願っております」大村知事は、「伝統文化でおもてなしできることを大いに楽しみにしている」と期