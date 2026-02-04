ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、神奈川県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹