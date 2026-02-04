◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、筑後）ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が、東京・早実高の後輩でもある宇野真仁朗内野手（19）に打撃指導した。昨季右肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）など複数の手術を受けた宇野に「昨年は故障があったので、今年がスタートの年。少しずつやっていけばいいんだ」とエールを送った。ドラフト4位で昨年入団した宇野は、昨年7月にトミー・ジョン手術、9