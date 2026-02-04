水着からチラリの禁断ポイントアイドルグループ「あまいものつめあわせ」の高島江梨奈が公開したグラビア書とに注目が集まっている。黒のビキニを身にまとい、カメラを見つめるショットをXに投稿。2日発売の「週刊プレイボーイ7号」(集英社)でのグラビア登場を告知するとともに、「実は胸のほくろ二つあります」と胸元のほくろを紹介している。セクシーなほくろショットに「おー、凝視」「ん…ホンマや」「あら普段ライブ