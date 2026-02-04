俳優の橋本環奈さんが、27歳の誕生日を迎えたことを自身のＸで報告しました。【写真を見る】【 橋本環奈 】「27歳になりました」着物で笑顔「たまごっち始めてみました」「今を楽しく生きていきたい」にフォロワー賛同橋本さんは3日の夜「27歳になりました」と自身のＸに投稿。練色の地に細かな花の紋が入り桜があしらわれた訪問着で、大きな花束を抱えて充実の笑顔を見せています。 そんな橋本さんは「たまごっち始めてみ