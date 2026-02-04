【ミラノ＝岡田浩幸】日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は３日、日本選手たちへの誹謗（ひぼう）中傷対策としてミラノ市内に開設したオフィスを報道陣に公開した。ＳＮＳ上の悪質な投稿などを２４時間態勢で監視し、ＳＮＳ事業者に削除を要請するなど迅速な対応で選手をサポートする。ＪＯＣによると、１月１９日〜２月３日に不適切な可能性がある投稿約２０００件を検知し、このうち約３８０件の削除を事業者に求めた。国際オ