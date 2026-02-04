レッドソックスの吉田正尚選手が侍ジャパンに選出されたことを受け、自身のインスタグラムで意気込みを語りました。3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に向けた侍ジャパン日本代表の追加選手が4日に発表。最後の一枠は吉田選手となり、これで全30選手が出そろいました。吉田選手は4日、自身のインスタグラムを更新。前回大会の写真と共に、「皆様のご支援のおかげで、再び侍Japanのユニフォームに袖を通す機会をいただ