日本プロゴルフ協会と日本ゴルフツアー機構は４日、国内ツアーで９４勝を挙げ、昨年１２月に７８歳で亡くなったプロゴルファー尾崎将司氏の「お別れの会」を、３月１６日に東京都千代田区の帝国ホテル東京で開くと発表した。喪主は長男・智春氏が務める。