テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が３日に放送された。この日は「うぬぼれ注意オトコの自分番付」を進行。さや香・新山、相席スタート・山添寛、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、バッテリィズ・エース、ダウ９００００・蓮見翔らが、紅しょうが・熊元プロレスの「付き合いたい順位」を予想した。熊元は、最下位に新山を発表。「めっちゃ、お世話になってるんですけど…。ちょっと小さい所がある