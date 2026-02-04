阪神ＪＦで５着に敗れたアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、次走で予定している桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）で、武豊騎手と新コンビを組むことになった。キャロットクラブが２月４日、発表した。同馬は新馬、野路菊Ｓを連勝した後、１番人気に推された阪神ＪＦで５着に敗れた。その後は滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧に出され