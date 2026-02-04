「節分に前髪切った」と突然のイメチェン！５５歳女優が雰囲気をガラリと変えた。４日に自身のインスタグラムを更新し、ニューヘアを披露したのは女優の鶴田真由。「＃前髪つくった＃ヘアカット＃ちょっとだけイメチェン」とハッシュタグをつけた。前髪をおろしてキュートな印象に。フォロワーは「めっちゃかわいい」「素敵！可愛い！」「なんかいつもと違う」「あら若返った」と沸いた。