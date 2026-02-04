３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの追加メンバーが４日発表され、レッドソックス・吉田正尚（３２）の参戦が決定。出場メンバー３０人が出そろった。２３年の前回大会Ｖメンバーが大谷翔平、山本由伸（ドジャース）、牧秀悟（ＤｅＮＡ）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）ら１６人と半分以上を占めた。初出場となるのは２５年のＮＰＢでＭＶＰを獲得