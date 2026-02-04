【モデルプレス＝2026/02/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・河村叶翔との2ショットを公開し、注目を集めている。【写真】「今日好き」美男美女カップル「寄り添ってるの尊い」手作り恵方巻で節分満喫◆「今日好き」かなりのカップル、恵方巻きを手作り相場は「恵方巻き作っ