【モデルプレス＝2026/02/04】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が4日、自身のInstagramを更新。ピンク髪を披露し、話題を呼んでいる。【写真】24歳アイドル「衝撃ビジュ」派手カラーイメチェン◆リオ、ピンクヘア披露同日24歳の誕生日を迎えたリオは苺の絵文字を添え、ツイードのセットアップ衣装での写真を投稿。茶髪からピンク髪への変化がうかがえる。続けて、羽の絵文字とともに白い衣装の写真を披露。3つ目