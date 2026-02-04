俳優・新川優愛さん（32）が2026年2月3日にXで、「某男性有名アイドル」からメールが届いたとして、「皆さまもお気をつけください」と注意喚起した。「典型的な詐欺の手口ですね」新川さんは3日、「某男性有名アイドル」からメールが届いたとし、「ダンスの練習中に身体を痛めてしまった」という内容だったと明かした。しかし、「私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは一度もあ