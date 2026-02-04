山形県小国町では立春を迎えた4日、イワナをつるして冷たい風にさらし、うま味を凝縮させる「寒風干し」の作業が行われました。小国町の山あいにある小玉川の民宿では、イワナの「寒風干し」の作業が盛んに行われています。イワナは地元の養殖業者から購入したもので、店主の本間信義さんは4日、内臓やエラを取り除いたイワナを1匹ずつ丁寧につるしていました。飯豊連峰から吹き下ろす風でうま味が凝縮されるということです。