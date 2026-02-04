ポンド買い、対ドルは高値を１．３７３３レベルに更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンド買いのフローが持ち込まれている。ポンドドルは1.3720付近から1.3705付近に小反落したあと、一気に1.3730台へと買われている。ポンド円は本日の高値を214.81レベルに更新。ユーロポンドは本日の安値を0.8617レベルに更新している。 GBP/USD1.3728GBP/JPY214.72EUR/GBP0.8620