山形県内は4日、暦の上で春となる「立春」を迎え、一部の地域で気温が上昇しました。新庄市では市内の至るところで雪下ろしや除雪作業を行う姿が見られました。4日の県内は内陸や庄内の一部で朝から陽が差し、「立春」にふさわしい陽気となりました。各地の最高気温は酒田市・飛島で8.7度、山形で8.5度、酒田市浜中で8.1度と、3月中旬並みの暖かさとなりました。4日の新庄市では朝から晴れ間がのぞき、屋根の雪下ろしや除雪作業