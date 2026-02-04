衆院選の投開票日まであと4日に迫り、選挙戦も終盤戦に入っています。山形県内でも今回の選挙で大きな争点となっている「物価高」について、影響を受けている現場ではどう感じているのか、飲食店を取材しました。山形市旅篭町のそば店では、山盛りのそばとゲソ天などが楽しめる人気メニュー「もりゲソ天」を提供しています。小坂憲央アナウンサー「今『もりゲソ天』は1300円ですが、以前は1000円切ってましたよね